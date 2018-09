Europa League bei DAZN - Nitro zeigt Red Bull Derby

Nicht nur in die Champions League hat sich DAZN eingekauft, ab dieser Saison läuft dort auch die Europa League. Im Free-TV steht für den Europapokal ebenfalls ein Wechsel zu Nitro an.



Die internationalen Wettbewerbe Champions und Europa League legen diese Woche los und quasi von null auf jetzt hat sich DAZN zu dem Anbieter gemausert, bei dem der meiste europäische Fußball läuft. Nach dem der Sport-Streamingdienst an den vergangenen beiden bereits Champions-League-Premiere gefeiert hat, ist an diesem Donnerstag der nächste Europapokal an der Reihe.