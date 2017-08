Europa League exklusiv auf Puls 4 in Österreich

Die Champions League ist in Österreich ins Pay-TV abgewandert. Puls 4 verbleibt somit als alleiniger Sender im Free-TV, der europäischen Fußball bieten kann - ausgenommen die Play-Offs.



Puls 4 ist es gelungen, sich die Rechte an der UEFA Europa League für 3 weitere Jahre zu sichern. Das Paket ist für den Privatsender umso attraktiver, weil Teams aus Österreich häufig lediglich an dem zweitklassigen europäischen Wettbewerb teilnehmen. Auch diese Saison konnte sich kein österreichischer Vertreter für die erstklassige Champions League qualifizieren.