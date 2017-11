Seit 40 Jahren hat Europa Wettersatelliten im All. Der erste Späher 1977 war technisch ein riesiger Sprung nach vorn. Die Vorhersagen werden immer besser und immer genauer.



Kameras als Augen, Messgeräte als Fühler: Europa hat seit 40 Jahren Wetter-Satelliten im All. Als erster Aufpasser machte sich Meteosat-1 am 23. November 1977 auf den Weg. "Ein Quantensprung bei der Genauigkeit der Vorhersagen", erinnert der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus. Betrieben werden Wetter-Wächter vom Satellitenunternehmen Eumetsat (Europäische Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten) in Darmstadt.