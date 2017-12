Europa soll satellitenbasiertes Breitbandnetz bekommen

Problem beim schnellen Internet: viele Gebiete lassen sich kaum mit kabelgebundenen Angeboten versorgen. Die britische Firma Satellite Solutions Worldwide Group Ltd (SSW) will Abhilfe schaffen.



Viele Gebiete in Europa können nicht mit kabelgebundenen Breitbandnetzen versorgt werden. Die britische Firma Satellite Solutions Worldwide Group Ltd (SSW) hat nun mit Eutelsat und ViaSat ein Joint-Venture gegründet, um Breitband per Satellit anbieten zu können.