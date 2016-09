Europa vs. USA: Sky zeigt das Golf-Duell Ryder Cup

Im Ryder Cup treten die besten Golfer Europas gegen die besten Golfer der USA an. Wer aus dem Prestigeduell als Sieger hervorgeht, erfahren Golffans bei Sky live.



Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen des Golfsports. Sky Sport 1 HD und Sky Sport 2 HD verschreiben sich mit über 28 Stunden live dem prestigeträchtigen Ryder Cup. Im Rahmen des Turniers treten die besten Profis Europas gegen die besten Profis der USA an. Beim nun mehr 41. Ryder Cup geben sich unter anderem der gefeierte deutsche Golfprofi Martin Kaymer, Rory McIlroy, The-Open-Gewinner Henrik Stenson und Masters-Champion Danny Willett sowie die US-Profis Jordan Spieth, Dustin Johnson, Rickie Fowler und Phil Mickelson die Ehre.