Europacup-Halbfinals heute live bei Sky

Gleich zwei Halbfinal-Partien stehen am Mittwoch in den beiden Europapokal-Wettbewerben an. Auch ohne deutsche Beteiligung überträgt Sky die Spiele in Champions- und Europa League live.



Während Titelverteidiger Real Madrid nach dem klaren Sieg im Derby am Dienstag bereits mit einem Bein im Endspiel der Champions League zu stehen scheint, dürfte es im zweiten Halbfinale am Mittwoch zwischen dem AS Monaco und Juventus Turin deutlich enger zugehen. Dabei könnte mit Juves Sami Khedira nach Reals Toni Kroos ein weiterer deutscher Nationalspieler einen großen Schritt Richtung Finale machen. Fußball-Fans sind beim Pay-TV-Anbieter live dabei.