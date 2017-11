Europäer schauen fast 4 Stunden täglich TV

Zum World Television Day wird die Flimmerkiste gefeiert. Ein Blick auf die Nutzungszahlen verrät: Weltweit erreicht Fernsehen jeden Tag durchschnittlich 70 Prozent der Bevölkerung.



Am 21. November wird zum 21. Mal der World Television Day der Vereinten Nationen gefeiert. Dieser Tag wird weltweit von TV- Sendern und ihren Branchenorganisationen unterstützt. Der Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V. (VPRT) nutzt dieses Ereignis, um einen Blick auf die Nutzungszahlen weltweit zu werfen.