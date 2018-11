Europäische Kommission soll gegen Piratensender BeoutQ vorgehen

BBC und Sky haben sich an die Europäische Kommission gewandt, um gegen den Piraten-TV-Streamingdienst BeoutQ vorzugehen.



Der saudische Piratensender erregte im Sommer durch die illegale Übertragung der Weltmeisterschaft Aufsehen. Wie jetzt bekannt wurde, streamt der Piratensender jedoch auch Inhalte der BBC- und Sky-Programme, wie zum Beispiel die Premier League, John Dréle Drama "Little Drummer Girl" und "Game of Thrones".