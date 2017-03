Europäisches Leistungsschutzrecht droht zu scheitern

Die Frage, ob Verlage für die Verwendung von Textausschnitten durch Google finanziell entlohnt werden können, beschäftigt nicht nur die deutsche sondern auch die europäische Politik. Das geplante EU-Leistungsschutzrecht droht nun jedoch abgelehnt zu werden.



In Deutschland beschäftigt der Streit zwischen den Verlegern und Google über eine Entlohnung für die Verwendung von Texten durch die Suchmaschine auf Grundlage des Leistungsschutzrechts schon länger die Gerichte. Die Diskussion weitet sich nun sogar auf europäischer Ebene aus, denn das geplante europäische Leistungsschutzrecht könnte nach Informationen des "Handelsblatt" noch vor Inkrafttreten wieder scheitern.