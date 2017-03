Europäisches Mars-Projekt: Bremsvorgang bei Sonde eingeleitet

Auf der Suche nach Leben auf dem Mars haben die europäische und die russische Raumfahrtorganisation beim Forschungssatelliten TGO ein Bremsmanöver eingeleitet. Dadurch soll der Satellit auf eine kreisförmige Umlaufbahn kommen.



Ein Jahr nach dem Start von ExoMars hat eine Sonde des europäisch-russischen Forschungsprojekts ein wichtiges Bremsmanöver auf ihrer Bahn um den Roten Planeten begonnen. Der Satellit "Trace Gas Orbiter" (TGO) habe einen Bremsvorgang in der Atmosphäre des Mars eingeleitet, teilten die Raumfahrtbehörde Roskosmos in Moskau und die Europäische Raumfahrtagentur Esa in Paris am Donnerstag mit. Ziel sei es, innerhalb eines Jahres von einer elliptischen auf eine kreisförmige Umlaufbahn 400 Kilometer über dem Mars zu kommen.