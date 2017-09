Europapokal: Kölner Niederlage beschert Sport1 Traumquoten

Schlecht für Köln, gut für Sport1 - die Niederlage des 1. FC sahen so viele wie nie bei einem UEFA-Saisonauftakt des Sportsenders. Bis zu 2,74 Millionen Zuschauer schalteten gleichzeitig ein.



Mit eins zu drei wurde der 1. FC Köln im Kampf um den Europapokal vom FC Arsenal vom Platz gefegt, doch Sport1 hat keinen Grund zum Trauern. Stattdessen feiert man mit bis zu 2,74 Millionen Zuschauern in der Spitze den besten Saisonauftakt in der Geschichte des Sportsenders.