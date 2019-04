Europas Fußballriesen kicken auf Sky

In der UEFA Champions League wird die Rückrunde des Viertelfinales eingeläutet. Sky zeigt die Begegnungen in der Sky Konferenz live.



Im Rahmen der Original Sky Konferenz zeigt Sky als einziger Anbieter alle Begegnungen der Viertelfinal-Rückspiele in der Fußball-Königsklasse live. Am Dienstag (16. April) und Mittwoch (17. April) fallen die Entscheidungen, welche vier Mannschaften ins Halbfinale der UEFA Champions League einziehen dürfen.