Europas Navigationssystem Galileo nimmt Betrieb auf

Europa will sich in Sachen Navigation von den USA und Russland emanzipieren. Mit dem Satelliten-System Galileo wurde ein Prestigeprojekt gestartet, das ab Donnerstag erstmals Daten zur Verfügung stellt.



Nach vielen Verzögerungen und Pannen sind erste Dienste des europäischen Satelliten-Navigationssystems Galileo startklar. Sie sollen an diesem Donnerstag erstmals Behörden, Firmen und Bürgern zur Verfügung stehen, wie die Brüsseler EU-Kommission am Mittwoch mitteilte. Die Satelliten und die nötige Infrastruktur auf der Erde seien nun bereit. Mit dem milliardenschweren Prestigeprojekt will Europa unabhängiger werden vom US-System GPS, dem russischen Glonass sowie den Alternativen, die gerade in anderen Weltregionen entstehen.