Europas Raumfahrt kämpft um Milliarden-Finanzierung

Die Erforschung des Weltalls ist ein teures Unterfangen. Rückschläge sorgen schnell für Millionen-Löcher. Daher will die Europäische Raumfahrtbehörde Esa bei der Politik um Geld für künftige Missionen werben. Dabei geht es um etwa elf Milliarden Euro.



Wenn Entdeckergeist auf Budgetgrenzen trifft, ist eine gewisse Reibung garantiert. Zumal wenn 22 Mitgliedsländer am Tisch sitzen wie im Ministerrat von Europas Raumfahrtagentur Esa, der sich Ende kommender Woche (1./2. Dezember) in Luzern trifft. "Sie gehen mit einigem Optimismus dorthin. Dann macht das Treffen Sie immer pessimistischer. Und bevor das Treffen endet, gibt es dann eine Lösung", erzählt Esa-Chef Jan Wörner im Vorfeld.