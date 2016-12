Eurosport 1 HD: Bald auch für Kunden von Vodafone

Kunden von Unitymedia und HD Plus können Eurosport 1 schon in hochauflösenden Bildern sehen. In Kürze kommen auch die Zuschauer des Kabelnetzbetreibers Vodafone in den Genuss, Eurosport 1 HD, der bisher Sky-Kunden vorbehalten war, zu empfangen.



Eurosport 1 HD schraubt weiter an seiner Reichweite: Jahrelang war die HD-Version des Sportsenders Sky-Kunden vorbehalten, gehörte er doch exklusiv zum Sky-Paket. Seit dem 1. Dezember ist der Kanal jedoch auch bei dem Kabelanbieter Unitymedia und der Satellitenplattform HD Plus verfügbar. Nun baut Discovery die Reichweite des Senders weiter aus und speist Eurosport 1 HD in ein weiteres Kabelnetz ein. Meldungen zu diesem Thema

Ab 13. Dezember werden auch Vodafone-Kunden den Sportsender in hochauflösenden Bildern empfangen können, wie der Kabelnetzbetreiber am Freitag mitteilte. Zu finden ist Eurosport 1 HD ab diesem Tag auf Sendeplatz 446.



"Nachdem wir bereits im vergangenen Jahr unsere Kooperation ausbauen konnten, freuen wir uns, den Vodafone-Kunden jetzt auch Eurosport 1 HD anbieten zu können", freut sich Alberto Horta, stellvertretender Geschäftsführer und VP Strategy & Commercial Development Discovery Networks Deutschland. "Vodafone ist ein wichtiger Partner mit Blick auf den Ausbau der Distribution von Eurosport 1 HD."