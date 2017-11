Eurosport 1 HD jetzt auch bei PŸUR

Discovery Networks Deutschland will die Verbreitung seines Senders Eurosport 1 HD weiter ausbauen. Es sollen möglichst viele Haushalte Eurosport in bestmöglicher Qualität empfangen können.



Ab Morgen ist Eurosport 1 HD auch in den Paketen pureTV und advanceTV HD von PŸUR, der neuen Marke der Tele Columbus AG verfügbar.