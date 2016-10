Eurosport 1 HD nicht mehr exklusiv bei Sky

Die hochauflösende Variante von Eurosport 1 war bisher exklusiv Sky-Kunden gegönnt, doch dies wird sich im Dezember ändern. Nutznießer sind Kunden von Unitymedia, die den Sender neben weiteren HD-Sendern künftig auch ohne Sky-Abo empfangen können.



Auf ein größeres Angebot an hochauflösenden Programmen dürfen sich Kunden von Unitymedia freuen. Wie der Kabelnetzbetreiber bekannt gab, stehen den Zuschauern in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg ab dem 25. Oktober mit WDR HD, HR HD und SWR HD drei weitere öffentlich-rechtliche Sender zur Verfügung. Noch spannender ist jedoch die Ankündigung, dass im Sky-Paket künftig Sky 1 HD den Sportsender Eurosport 1 HD ersetzen wird. Dieser ist ab 1. Dezember im HD-Paket von Unitymedia zu finden.