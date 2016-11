Eurosport 1 HD startet auch bei HD Plus

Nach Unitymedia- dürfen sich künftig auch HD-Plus-Kunden auf mehr Sport in hochauflösenden Bildern freuen. Denn Eurosport 1 HD, jahrelang exklusiv Sky-Nutzern vorbehalten, startet auch auf der TV-Plattform von Astra.



Kunden von HD Plus können ab 1. Dezember auf einen weiteren Sender zugreifen. Dann startet die hochauflösende Version von Eurosport 1 auf der TV-Plattform von Satellitenbetreiber Astra. Damit vergrößert auch der Spartensender die Reichweite seines HD-Angebots weiter.