Eurosport: Buli Live-Übertragung diesmal ohne Pannen

Bei der dritten Exklusiv-Übertragung eines Bundesliga-Spiels im Eurosport Player hat es offenbar keine größeren technischen Probleme gegeben.



"Wir freuen uns sehr, dass die Fans das heutige Spiel im Eurosport Player genießen konnten. Unsere Kommentatoren und unsere Produktion sind bei den Fans gut angekommen", hieß es am Freitagabend nach dem Spiel zwischen Hannover 96 und dem Hamburger SV (2:0) in einer Eurosport-Mitteilung.