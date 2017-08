Eurosport-Bundesliga für Amazon Prime-Mitglieder

Amazon Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich haben ab dem 16. August die Möglichkeit, den Channel Eurosport Player auf Amazon Prime Video zu ihrer Mitgliedschaft hinzuzufügen und das komplette Eurosport-Angebot live und on demand für 4,99 Euro im Monat anzusehen.



Über die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen iOS und Android-Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick und Fire Tablets ist der Eurosport-Player verfügbar. Er ist auch online unter amazon.de/channels verfügbar und dies ohne Paketbindung, ohne Vertrag und jederzeit einfach kündbar. Prime-Mitglieder haben die Möglichkeit, das Angebot sieben Tage kostenlos zu testen und sofort anzusehen.