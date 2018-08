Eurosport: "Den Fußball in den Mittelpunkt stellen"

Die neue Bundesliga-Saison beginnt, die nunmehr zweite in der auch Eurosport Exklusivrechte besitzt. Eurosport Sportchef Gernot Bauer analysiert die zurückliegende Saison und zeigt was die Zuschauer in den kommenden Wochen erwartet.



Herr Bauer, die erste Saison, in der Eurosport exklusiv Spiele der ersten deutschen Bundesliga zeigen konnte, liegt hinter Ihnen – welches Fazit ziehen Sie?



Gernot Bauer: Ich bin nach wie vor sehr angetan von der Leistung des Teams. Gerade jetzt in der Vorbereitung auf die neue Saison erkennt man, was letztes Jahr geschaffen wurde. Sind wir ehrlich, nicht jeder hat Eurosport zugetraut Bundesliga zu können. Noch dazu neben unserem Großprojekt Olympia. Aber uns wurde sowohl von den Abo-Zahlen als auch von Rückmeldungen aus der Liga und den Medien durchweg nur Positives übermittelt. Unser Mut, einen leiseren, analytischeren und detailreichen Ansatz zu wählen, wurde belohnt. Wir sind so ausführlich und tiefgehend wie kein anderer in der Vorberichterstattung. Das so gestemmt zu haben, darauf können Lars Robel (Projektmanager Bundesliga bei Discovery) und sein Team stolz sein.

Meldungen zu diesem Thema

Die 2. Bundesliga startet bei Sky Sport mit Quoten-Rekord

Bundesliga bei Eurosport: "Mehr Bundesliga bei Eurosport 1"

Sky zeigt sechs Testspiele vor Bundesliga-Anpfiff

Hand aufs Herz: Wieviel Druck lastete auf Ihren Schultern bei der Premierensaison alles richtig zu machen und die Zuschauer und Kritiker zu überzeugen?



Bauer: Druck hat man immer, wenn man Bundesliga-Rechte in Deutschland erwirbt. Den größten Druck haben wir uns sicherlich selbst gemacht. Wir wollten die Chance nutzen und Dinge anders machen. Uns war schnell klar in welche Richtung es redaktionell gehen sollte: seriöse Analyse, den Fußball in den Mittelpunkt stellen, das Spiel erklären und so einen Mehrwert für die Fans schaffen, auch mit hochklassigen Gästen und guten Reportern. Es gibt nur wenige Sendungen mit denen ich nicht so zufrieden war. Das Team hat Themen erkannt, gesetzt, weiterentwickelt und bereichert. Wir sehen, dass die Konkurrenz auf uns reagiert und das macht uns als Neuling ein wenig stolz.