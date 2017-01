Eurosport: Kein Interesse an Handball-WM

Ein TV-Blackout zur Handball-WM in deutschen Wohnzimmern wird immer wahrscheinlicher. Nach dem Verhandlungs-Aus der Öffentlich-Rechtlichen und derOnline-Anbieter sind kaum noch Kandidaten vorhanden. Mit Eurosport hat ein möglicher Interessent bereits abgewunken.



Die Handball-Weltmeisterschaft und das deutsche Fernsehen werden 2017 wohl keine Freunde mehr. Stattdessen nimmt das Worst-Case-Szenario immer mehr Konturen an, der deutsche Handball-Fan wird wohl nach Frankreich reisen müssen, um die Partien der Nationalmannschaft live zu sehen. Denn die Zahl der Interessenten sinkt immer weiter. Mit Eurosport zeigt einer der wenigen verbliebenen Kandidaten kein Interesse am Turnier.