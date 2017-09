Eurosport Player erneut mit Technik-Problemen

Die Live-Übertragung des Spiels Hamburger SV gegen RB Leipzig im Eurosportsplayer ging erneut nicht ohne Unterbrechungen vonstatten. Die Probleme fielen jedoch nicht so stark aus wie noch zwei Wochen zuvor.



Bei der zweiten Exklusiv-Übertragung eines Bundesliga-Spiels durch den Eurosport Player ist es wieder zu kleineren technischen Pannen und Aussetzern gekommen.



"Das heutige Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und RB Leipzig wurde von der überwiegenden Mehrheit der Eurosport Player-Abonnenten problemlos gesehen. Gleichzeitig haben einige Zuschauer Streaming-typische Schwierigkeiten erfahren. Daher arbeiten wir nach wie vor hart daran, das Produkt und das Erlebnis für unsere Fans weiter zu verbessern." ließ der Mutterkonzern Discovery mitteilen.