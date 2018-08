Eurosport auf Prime mit neuem Preis

Der Eurosport-Player macht es auf Prime einfach, bei der neuen Fußball-Saison dabei zu sein, denn jetzt gibt es ihn auch zum günstigen Jahrespreis.



Der Eurosportplayer zeigt auch diese Saison wieder viel Fußball. Prime-Mitglieder können über das "Channel-Angebot" auf das Eurosport Angebot zugreifen. Neu ist, den Eurosport-Player kann sich der Fan jetzt für 49,99 Euro im Jahr zum Prime-Angebot dazubuchen. Wer den Channel lieber monatlich kündbar abonnieren will, der zahlt 5,99 Euro pro Monat.