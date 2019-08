Eurosport ersetzt Bundesliga durch Frauen-Fußball

Frauen statt Männer: Eurosport zeigt freitags Frauen-Bundesliga und ersetzt dadurch den Verlust der Bundesliga der Männer.



Der DFB und Eurosport haben eine Kooperation zur Ausstrahlung der Frauen-Bundesliga für die nächsten drei Spielzeiten geschlossen. Bereits ab der kommenden Saison wird Eurosport stets am Freitagabend auf dem festen Sendeplatz um 19 Uhr das Topspiel der Bundesliga (Anstoß 19:15 Uhr) live im Free-TV exklusiv auf dem Sender Eurosport 1 übertragen.