Eurosport ist offizieller Medienpartner des DOSB bei Olympia

Discovery Networks Deutschland und die Deutsche Sport Marketing (DSM) haben eine umfassende Medienpartnerschaft geschlossen, die die Olympischen Winterspiele in PyeongChang 2018 und auch die Spiele in Tokio 2020 umfasst.



Die Deutsche Sport Marketing (DSM), Vermarktungsagentur des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), möchte durch die Partnerschaft mit Eurosport die Einbindung des deutschen Olympiateams in deren Übertragungen intensivieren.