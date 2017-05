Eurosport mit neuem Online-Angebot für Radrennen

Spitzengruppe und Hauptfeld im Auge zu behalten ist im traditionellen Fernsehen nicht möglich. Das und einige weitere Neuerungen hat Eurosport aber nun in seinem Online-Angebot unter einen Hut gebracht.



Auf der App und der Homepage des Senders gibt es ein neues Angebot für Fans des Radsports. Ab sofort können Live-Daten zu Rennen und Fahrern interaktiv verfolgt werden. Möglich wird die Neuerung durch eine Kooperation von Europsport mit der Firma CA Technologies.

So können die Zuschauer in Echtzeit jede Änderung im Renngeschehen direkt mitverfolgen. Von ausgewählten Profis stehen zudem spezifische Fahrerdaten wie Geschwindigkeits- und Höhenangaben, Trittfrequenz und Herzfrequenz sowie die Tretleistung in Watt, zur Verfügung. Eurosport wird die neu gewonnenen Date per Grafik auch in die TV-Live-Berichterstattung einbinden.





Eurosport wird darüber hinaus Kurzvideos für seine App und Web-Angebote produzieren und darin die neuen Datenströme einbinden. Dazu gehören Etappenvorschauen und –rückblicke, Analysevideos der Schlüsselmomente mit Zeitlupen und Zoom-Funktion sowie neue Folgen der exklusiven Eurosport-Reihe "Sport Explainers".





Das neue Angebot kann schon beim aktuell laufenden Giro d'Italia ausprobiert werden und wird auch bei den kommenden Highlights der Radrenn-Saison, wie der Tour de France, zum Einsatz kommen.