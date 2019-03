Eurosport präsentiert Logo und On-Air-Design für Olympia 2020

Genau 500 Tage, bevor das Feuer im Olympiastadion von Tokyo entfacht wird, hat Eurosport sein Logo und On-Air-Design für die Übertragungen der Olympischen Spiele Tokyo 2020 vorgestellt.



Stilprägend für die Eurosport-Olympia-Markenidentität für Tokyo sind Mangas. Diese einzigartigen japanischen Comics haben einen unverkennbaren Stil und werden im Land der aufgehenden kultartig verehrt. Sie sollen laut dem Sportsender Jung und Alt gleichermaßen begeistern.