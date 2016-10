Eurosport produziert Serie zusammen mit Lindsey Vonn

Eurosport produziert eine neue Serie in Zusammenarbeit mit der Ski-Abfahrtsläuferin Lindsey Vonn. Fans sollen so einen einzigartigen Zugang zum Leben der Athletin bekommen.



Mit "Chasing History" will Eurosport Fans die Geschichten hinter den Athleten während ihrer Vorbereitungen auf die Olympischen Winterspiele zeigen. Dafür arbeitet der Sender zusammen mit Lindsey Vonn, eine der erfolgreichsten Ski-Abfahrtsläuferin aller Zeiten. In ihrer 16-jährigen Karriere gewann sie 76 Weltcuprennen.