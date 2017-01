Eurosport sichert sich Rechte an olympischer Sportart

Seit Januar bezeichnet sich Eurosport als "Home of the Olympics" und auf dem Weg zu den nächsten Sommerspielen konnte sich der Sender die Übertragungs-Rechte an einer weiteren Sportart sichern.



Der Wechsel in der Olympia-TV-Übertragung wurde durch Eurosport auch nach außen hin deutlich gekennzeichnet. Die Discovery-Tochter, die ab 2018 in Deutschland ARD und ZDF als übertragenden Sender ablösen wird, firmiert seit Jahresbeginn als "Home of the Olympics". Dabei will sich Eurosport in Sachen Sportarten breiter aufstellen und sicherte sich nun die Rechte an den internationalen Top-Veranstaltungen der Sportbogenschützen.