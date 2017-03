Eurosport sichert sich weitere Fußball-TV-Rechte

In Sachen Sport bleibt Discovery auf Einkaufs-Tour: Nach den Olympischen Spielen und einem Teil der Fußball-Bundesliga sowie zahlreichen kleineren Sportarten sicherte sich die Eurosport-Mutter nun weitere exklusive Fußball-Übertragungsrechte.



Der Erwerb der TV-Rechte an den Olympischen Spielen von 2018 bis 2024 war für Discovery nur der Anfang für eine umfangreiche Einkaufs-Tour in Sachen Sportrechte. Das US-Unternehmen hat seitdem zahlreiche weitere Rechte an vielen eher weniger beachteten Sportarten wie Snooker oder Bogenschießen erworben, ist aber auch in die Übertragung der Fußball-Bundesliga eingestiegen. Nun sicherte sich die Eurosport-Mutter weitere Fußballrechte.