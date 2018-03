Eurosport startet in die MotoGP-Saison 2018

Am 18. März startet die MotoGP mit dem Großen Preis von Katar in die neue Weltmeisterschaft-Saison 2018. Der Tod des zweimaligen Vizeweltmeisters und Eurosport-Experten Ralf Waldmann am 10. März. hinterlässt beim Sender jedoch eine große Lücke.



Zum Gedenken an Ralf Waldmann wird der Expertenposten beim ersten Rennen in Katar unbesetzt bleiben. Seit 2016 berichtete der ehemalige Weltklasse-Rennfahrer für Eurosport an der Seite von Jan Stecker immer aus der Boxengasse vor Ort.