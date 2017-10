Eurosport und FIA Formel E bleiben Partner

Eurosport hat seine Partnerschaft mit der FIA Formel E verlängert. Ab der Saison 2017/18 wird erstmalig europaweit übertragen.

Rennsportfreunde werden jubeln, denn Eurosport und FIA Formel E haben ihre Partnerschaft verlängert. Die Rennserie wird also auch nächsten drei Jahren auf dem Sender ein Zuhause haben. Außerdem wird die Saisaon 2017/18 dank einer neuen Vereinbarung erstmalig europaweit gesendet.