Eurosport und Nowthis starten Videoproduktion für Socialmedia

Die Discovery Communications und Group Nine Media sind eine Partnerschaft eingegangen, um die Produktion und die gemeinsame Verbreitung sportrelevanter "Social Videos" voranzutreiben.



Nowthis ist eigenen Angaben zufolge Vorreiter und führende Medienmarke einer neuen Publisher Generation im Bereich Social Media. Er wird für für Eurosports olympische Berichterstattung "Social Videos" produzieren. Dazu gewährt der Sender Nowthis den Zugang zu seiner SportContent-Mediathek. Außerdem ist er damit der erste europäische Medienpartner zum Start von "NowThis Sports" im Mai 2017.