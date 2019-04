Eurosport wird Partner der Tour Transalp 2019

Das Radrenn-Highlight für Jedermann in Europa ist die Tour Transalp 2019. Unter dem diesjährigen Motto #BreakYourLimit findet das Radrennen vom 23. bis 29. Juni statt. Eurosport wird Partner für die Tour durch die Alpen.



Eurosport weitet sein Radsportengagement aus und wird neuer Partner der Tour Transalp 2019. Bei Europas größtem und spektakulärstem Jedermann-Rennrad-Etappenrennen wird Eurosport vom 23. bis 29. Juni 2019 mit zahlreichen Marketing-Aktivitäten präsent sein und die rund 1.000 Teilnehmer aus 35 Nationen auf den sieben Etappen von Innsbruck an den Gardasee unterstützen.