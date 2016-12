Eurosport wird Partner von "Jugend trainiert für Olympia"

Nach dem Olympia-Aus für ARD und ZDF werden die Spiele von 2018 bis 2024 exklusiv bei Eurosport zu sehen sein. Der Sender wird außerdem Partner der Deutschen Schulsportstiftung.



Eurosport wird Partner der Deutschen Schulsportstiftung. Wie der Sender mitteilte, haben der Sender und die Stiftung eine umfangreiche Partnerschaft zur Förderung des Bundeswettbewerbs der Schulen "Jugend trainiert für Olympia" geschlossen. Eurosport wird Lizenznehmer des Wettbewerbs und ihn unterstützend begleiten.