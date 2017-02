Eurosport zeigt Entscheidungen der Ski-WM im Free-TV

Eurosport wird die Ski-WM umfassend begleiten. Die Ausstrahlung erfolgt im Free-TV. Die Weltmeisterschaft findet dieses Jahr in St. Moritz statt.



Alle Rennen der diesjährigen Ski-WM in St. Moritz werden bei Eurosport im Free-TV zu sehen sein. Die Weltmeisterschaft läuft vom 7. bis zum 19. Februar. Den Anfang macht am Dienstag der Super-G der Frauen.