Eurosport zeigt HSV-Spiel am Freitag nicht im Free-TV

Nachdem in dieser Woche spekuliert worden ist, das Eurosport auf Grund der technischen Pannen das nächste Spiel des HSV als Ausgleich im Free-TV übertragen wird, hat der Sender bekannt gegeben, das er das Spiel nicht im frei empfangbaren Fernsehen ausstrahlen wird.



Wie Stephanie Struppler, Senior Director Corporate Legal and Regulatory Affairs GSA bei Discovery Networks, am Mittwoch auf einer Veranstaltung von Grimme-Institut und Hessischer Landesmedienanstalt in Frankfurt am Main mitteilte, plant Eurosport derzeitig nicht, das nächste Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga im Free-TV zu übertragen.