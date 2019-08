Eurosport zeigt US-Open - Boris Becker Experte vor Ort

Von heute bis 8. September überträgt Eurosport das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres aus New York. Der Sender wird über 300 Stunden live im Fernsehen übertragen.



Vor allem die Spiele der deutschen Tennisstars live im Free-TV bei Eurosport1 zeigen. Die Übertragung startet täglich um ca. 18 Uhr nach der Vuelta a España. Boris Becker und Barbara Rittner sowie Matthias Stach und Birgit Nössing werden die Zuschauer durch den Turniertag begleiten und im speziellen auf die Partien der deutschen Spielerinnen und Spieler einstimmen.

Die deutschen Hoffnungen liegen in diesem Jahr auf Alexander Zverev, Angelique Kerber und Julia Görges. Für das Hauptfeld haben sich weiterhin Andrea Petkovic, Tatjana Maria, Laura Siegemund, Mona Barthel, Jan-Lennard Struff, Philipp Kohlschreiber und Cedric-Marcel Stebe qualifiziert.