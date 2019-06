Eurosport zeigt die 24 Stunden von Le Mans

Am kommenden Wochenende findet die 87. Auflage der legendären 24 Stunden in Le Mans statt und Eurosport 1 sowie der Eurosport Player werden den Rennklassiker im Free-TV übertragen.



Bereits ab morgen sind sowohl das Freie Training als auch das Qualifiying zu sehen. Als Experte ist der neunmalige Le-Mans-Gewinner Tom Kristensen im Einsatz. Er meldet sich während des Rennens aus dem Studio und wird das Renngeschehen mithilfe von Augmented Reality analysieren.