Eurosport zeigt über 2000 Stunden Wintersport

Bei Eurosport beginnt die Wintersport-Saison. Mit über 2000 Stunden, wovon 800 Stunden Live-Übertragungen sind, liefert der Sender das ausführlichste Wintersport-Angebot in Deutschland.



Eurosport startet intensiv in die neue Wintersport-Saison. Nach eigenen Angaben zeigt der Sender über 2000 Stunden Wintersport, davon 800 Stunden live. Vielfach handelt es sich um exklusive Inhalte. Die Top-Highlights sind dabei sicherlich die alpinen Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz, die Nordische Ski-WM in Lahti und die Biathlon-WM in Hochfilzen.