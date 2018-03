Eurosport zeigt weiter Spitzen-Tischtennis

Eurosport erneuert die langjährige Partnerschaft mit dem Internationalen Tischtennisverband (ITTF) und wird in den nächsten Jahren über 120 Stunden von den Events ITTF World Tour übertragen.



Die Verlängerung des Deals zwischen Eurosport und der ITTF gilt für drei Jahre. Dabei wird vor allem der Weg der Tischencracks um die deutschen Stars Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und der chinesischen Spitzenspieler zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio im Fokus der Berichterstattung stehen.