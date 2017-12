Eurosport zeigt wieder Vierschanzentournee

Mit der 66. Vierschanzentournee hat Eurosport 1 vom 29. Dezember bis 6. Januar wieder das Skisprunghighlight zum Jahreswechsel im Programm.



Den Auftakt bilden die beiden deutschen Stationen mit dem Wettbewerb in Oberstdorf (30.12.) und dem traditionellen Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen (1.1.), bevor es zur Entscheidung um den Tournee-Sieg nach Innsbruck (4.1.) und Bischofshofen (6.1.) ins Nachbarland Österreich geht. Eurosport 1 begleitet die komplette Vierschanzentournee live im Free-TV – vom ersten Qualifikationssprung in Oberstdorf bis zum finalen Telemark in Bischofshofen.