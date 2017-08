Eurosports Bundesliga-Paket startet via HD Plus

Die Freitagabendspiele der Bundesliga werden ab der neuen Saison von Eurosport parallel zum Eurosport-Player auch live Über die HD-Plus-Plattform übertragen.



Lange Zeit sah es so aus als würde die Bundesliga ausschließlich über den von Eurosport für Tablet-PCs und Smartphones verbreiteten Eurosport Player verbreitet, seit wenigen Stunden scheint es allerdings zumindest für einen Großteil der Sat-Zuschauer eine interessante Lösung zu geben.





Eurosport hat sich mit der HD-Plus-Plattform auf eine Verbreitung seines neuen Programmes Eurosport 2 HD XTRA geeinigt. Das Programm wurde bereits auf einen von HD Plus genutzten Astra-Transponder auf Astra 19,2 Grad Ost, Frequenz 11,112 GHz horizontal (Symbolrate 22000, Fehlerkorrektur FEC 2/3, DVB-S2 8PSK) aufgeschaltet. Verschlüsselt wird der Sender bereits im von HD-Plus eingesetzten Codierungsverfahren Nagravision.