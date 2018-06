Eutelsat: Der Bergdoktor und die Bergretter jetzt in UHD

Die Testausstrahlungen einiger Folgen der Serien Bergretter und Bergdoktor laufen drei Tage lang rund um die Uhr auf Hotbird.



Besitzer von Ultra HD TV-Geräten können in dieser Woche (12. – 14. Juni 2018) auf dem Ultra HD Demokanal 4K1 auf der Eutelsat Premiumposition Hotbird eine Auswahl der beliebten ZDF-Serien Bergdoktor und Bergretter in UHD genießen. Die Inhalte sind unverschlüsselt und in voller Länge via Satellit empfangbar. Sie werden an den genannten Tagen rund um die Uhr durchgängig in einer Schleife gesendet