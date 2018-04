Eutelsat bestellt Satelliten der nächsten Generation

Eutelsat Communications hat mit dem französischen Satellitenbauer Thales Alenia Space einen Vertrag über den Bau eines VHTS Satellitensystems für Breitbanddienste in Europa unterzeichnet.



Mit dem neuen System möchte Eutelsat das Geschäft mit fixen Breitbanddiensten und die Anbindung von Flugzeugen forcieren. Das neue System soll 2021 in den Betrieb gehen. Thales Alenia Space entwickelt dafür eine neue leistungsfähige Satelliten- und Bodensegmentlösung.