Eutelsat bestellt zwei Ersatzsatelliten für Flaggschiffposition

Eutelsat Communications hat bei Airbus Defence and Space als Ersatz für die drei existierenden Hotbird-Satelliten auf ihrer Flaggschiffposition 13° Ost zwei neue bestellt. Die beiden elektrisch angetriebenen Satelliten sollen ab 2022 in den Betrieb gehen und Europa, den Nahen und Mittleren Osten sowie Nordafrika bedienen.



Mit den neuen Satelliten will Eutelsat die Qualität der über Hotbird erbrachten TV-Übertragungsdienste für Kunden weiter verbessern und die Leistungsfähigkeit über Westeuropa und Polen erhöhen.