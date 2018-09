Eutelsat bringt mit CIRRUS Satellit und Internet zusammen

CIRRUS ist ein neuer Dienst von Eutelsat, mit dem Satelliten ins IP-Ökosystem integriert werden sollen. Das Besondere: TV-Sender erhalten damit schlüsselfertige Zuführlösung für Satellit und OTT.



Eutelsat CIRRUS ist eine schlüsselfertige Lösung für die Zuführung von TV- und Video-Inhalten via Satellit und OTT für Rundfunksender und Anbieter von Videodiensten, die ihre Angebote mit neuen Services ausbauen möchten. Die Lösung bietet alle Vorteile für die rasche Einführung neuer TV-Dienste im Markt, wie etwa geringe Betriebskosten, hohe Bildqualität und konsistente Endnutzer-Erfahrung. Durch das schlüsselfertige duale Angebot von TV-Diensten für den Direktempfang auf TV-Geräten und die Multiscreen-OTT-Zulieferung steht dieser neue Dienst für den nächsten Schritt von Eutelsat bei der Integration des Satelliten in das IP-Ökosystem.

Schlüsselfertiger TV-Verteildienst

Der schlüsselfertige Dienst Eutelsat CIRRUS für den satellitengestützten TV-Empfang stellt Rundfunksendern eine durchgängige Verteilung von TV-Programmen in Kombination mit einem cloudbasierten Servicemanagement bereit. Durch die Kombination der Stärken des traditionellen Satellitendirektempfangs mit Funktionen der nächsten Generation des Fernsehens bietet die voll integrierte Plattform den Zuschauern neue Seherlebnisse durch lineare Übertragungen von TV-Sendern, Kanalnummerierung, Programminformationen, Sicherung der Inhalte, sowie die Verwaltung von Abonnenten und Set-Top-Boxen.

Nahtlose, integrierte Nutzererfahrung für den Multiscreen



Ein Multiscreen-Angebot ergänzt den traditionellen Direktempfangsservice mit der simultanen Übertragung von OTT-Streams über eine hybride Plattform. Zuschauer können so Videoinhalte auf ihren mobilen Endgeräten, wie etwa Smartphones und Tablets nutzen und erhalten Zugang zu einer Vielzahl von TV-Programmen. Funktionen wie Aufnahme und Zurückspulen und ein reichhaltiges Angebot an zusätzlichen Programminformationen ergänzen das Angebot. Für TV-Sender und Anbieter von TV-Plattformen ergeben sich neue Möglichkeiten für das Business Rules Management. Zudem erhalten sie Übersichten über die Nutzung ihrer Angebote.



Eutelsat CIRRUS stützt sich bei der garantierten Weiterentwicklung des Produkts auf eine innovative Roadmap und die Bereitstellung modernster technischer Funktionen für Nutzer sowie die Möglichkeit für Betreiber, ihre eigenen neuen Features zu integrieren. Damit wird den Betreibern ein jederzeit wettbewerbsfähiges Angebot ermöglicht, ohne dass sie sich den Support und technische Upgrades kümmern müssen.