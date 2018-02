Eutelsat holt ZooMoo und Love Nature via Satellit nach Europa

Neue Inhalte für Hot Bird und 9B: Eutelsat bringt zusammen mit den Anbietern Blue Ant Media und der iKO Media Group Naturaufnahmen für Klein und Groß.



Eutelsat hat sich mit Blue Ant Media und der iKO Media Group zusammengetan, um neue Inhalte nach Europa, den nahen und mittleren Osten und Nordafrika zu bringen. Künftig werden die HD-Sender ZooMoo und Love Nature HD sowie der UHD-Kanal Love Nature 4K in diesen Regionen via Satellit verbreitet. Das meldet jetzt der Satellitenbetreiber Eutelsat.