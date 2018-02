Eutelsat möchte beim Aufbau von 5G in den USA mitmischen

Nachdem die Satellitenbetreiber Intelsat SA und SES SA einen Vorschlag zur Nutzung des C-Netzes in den USA gegenüber der US-amerikanische Federal Communications Commission (FCC) vorgelegt haben, möchte auch Eutelsat mit von der Partie sein.



Der Vorschlag soll die breite Palette der etablierter Satellitendienste im 3700-4200 MHz C-Band-Downlink-Spektrum schützen, während ein bestimmter Teil dieses Spektrums für die terrestrische mobile Nutzung geöffnet wird.